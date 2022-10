Jeugdmonitor (27) uit Malle veroordeeld voor zedenfeiten met 5 minderjarigen

Het onderzoek ging van start nadat de ouders van een jongen van 15 een klacht hadden ingediend. Hun zoon had in 2016 deelgenomen aan een zomerkamp voor jongeren met ADHD. De man van 27 uit Malle, die daar monitor was, wilde de jongen voortdurend knuffelen en noemde hem zijn knuffelbeertje. De jongen voelde zich daar ongemakkelijk bij. Anderhalf jaar later had de beklaagde opnieuw contact met hem gezocht. Hij had hem gevraagd om een foto van zijn geslachtsdeel te sturen, wat de jongen niet gedaan had. Hij had alles aan zijn ouders verteld en zij waren naar de politie gestapt.