Jongeman (19) veroordeeld die verschillende mannen zwaar toetakelt in Turnhout

In juni had een man van 68 de jongeman aangesproken aan Schildpad in Turnhout. Hij bevond zich op een privéterrein en zorgde er voor overlast. De jongeman pikte de opmerkingen niet en gaf de man enkele vuistslagen. Hij stal ook zijn smartphone. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De dader was gefilmd door camera's in de buurt en er werd een opsporingsbericht verspreid. Toen de jongeman dat zag, stapte hij zelf naar de politie om zich aan te geven.