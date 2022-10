Journaliste die op tv kritiek uitte op Russische inval in Oekraïne is Rusland ontvlucht

Marina Ovsjannikova, de vrouw die in een Russische nieuwsuitzending kritiek had geuit op de oorlog in Oekraïne, is Rusland ontvlucht. Twee weken geleden was een opsporingsbericht uitgevaardigd naar Ovsjannikova, die in huisarrest zat. Haar advocaat heeft nu laten weten dat ze samen met haar dochter is gevlucht naar een Europees land.