"Actrices betaald door oliebaronnen": waarheid en onzin over twee vrouwen die soep over "De zonnebloemen" van Van Gogh gooiden

Critici wijzen erop dat de fondsen van Just Stop Oil grotendeels afkomstig zijn van het Climate Emergency Fund (CEF), een non-profit gevestigd in Californië. De stichtende donor van dat fonds is Aileen Getty (°1959), kleindochter en erfgename van petroleumbaron J. Paul Getty.

Dat Aileen Getty in 2019 een half miljoen dollar op de rekening van het toen pas opgerichte CEF stortte, vinden veel mensen vandaag verdacht. Getty heeft nochtans een voorgeschiedenis van filantropische projecten. Zo gaf ze ook geld voor de bestrijding van de aidsepidemie in Afrika of het opvangen van daklozen in Los Angeles.