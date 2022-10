Kan aanleg van gigantisch zeewierveld klimaatopwarming afremmen? "Een gigaton CO2 per jaar uit atmosfeer halen"

Bovendien is de zone een zogenoemd marien "woestijngebied" omdat er aan de oppervlakte weinig leven is, legt Smetacek uit. De zon brandt heel hard op de zee in in deze tropische regio waardoor het water er zout is. Het project zou er dus weinig ander zeeleven in de weg staan. Het water aan de oppervlakte draait rondjes boven koelere waters die wel rijk zijn aan voedingsstoffen. Die zouden dan met grote buizen verbonden worden met het zeewier. "Je moet de verbinding maken met diepere waters door middel van buizen. Als je het naar boven trekt waar het opwarmt, zal het systeem vanzelf aan de gang blijven en zich in stand houden" beweert Smetacek.

Auckland is overtuigd dat dit een perfecte plaats is: "De stromingen zorgen ervoor dat het zeewier niet ontsnapt. Als we het goed aanpakken, zal het alleen daar groeien. En als er zeewier ontsnapt, dan zal het sowieso afsterven of stoppen met groeien", vertelt hij aan de BBC.