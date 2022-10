"Blijft u nog even aan de lijn, aub?" Hoe kunnen callcenters van energieleveranciers klantvriendelijker worden?

Energieleveranciers krijgen de problemen in hun klantendienst niet recht getrokken. "Het tij volledig keren, is dan ook te ambitieus. Er zijn al lang gesprekken aan de gang om de situatie te verbeteren, maar het is een moeilijk verhaal", zegt professor Van Vaerenbergh. "Voor bedrijven is een klantendienst eerder een kost i.p.v. een investering in een goeie klantenrelatie. Je kan per minuut uitrekenen hoeveel een telefoontje kost, maar wat het opbrengt, is veel onduidelijker. Investeringen in een klantendienst staan dan ook meestal achteraan in de rij."