Leopoldsburg denkt aan fusie: "Open uitnodiging zal verstuurd worden naar omliggende gemeenten"

In Leopoldsburg is er vanavond een overleg geweest tussen het schepencollege en de fractieleiders van alle partijen, zowel van de meerderheid als van de oppositie. Daar is beslist om een open uitnodiging te versturen naar de omliggende gemeenten om een gemeenschappelijke bestuurskrachtanalyse te maken. Of Leopoldsburg daadwerkelijk een fusie zal aangaan met een andere gemeente is nog niet beslist.