Lichaam van Naamse vrouw na twee jaar gevonden dankzij Google Street View

Er was een grote zoektocht uitgevoerd om de vermiste vrouw uit Andenne te vinden. Een vijftigtal mensen werd gemobiliseerd, maar ook speurhonden en een helikopter van de federale politie uitgerust met warmtebeeldcamera's.

Uiteindelijk werd haar lichaam bijna twee jaar later gevonden dankzij Google Street View. "Bij toeval kwam een Google-team op de dag van de verdwijning langs haar straat", verklaarde Etienne Gaublomme, magistraat bij het parket van Namen. "Een onderzoeker besloot recentelijk de bij die gelegenheid gemaakte beelden te bekijken en kon vaststellen dat de overledene op weg was naar het huis van haar buurman."

Vervolgens werd een nieuwe zoekactie ingesteld en werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden. Het gebied waar ze werd gevonden is zwaar bebost en was op dat moment al dichtgegroeid, wat verklaart waarom de zoektocht geen succes had, zei de magistraat. "Zelfs de honden konden er niet bij. Maar deze keer hadden we concrete elementen betreffende de route van de vrouw. De zoektocht werd centimeter voor centimeter hervat en was uiteindelijk succesvol", voegde hij eraan toe.

"Dankzij de analyses van een forensisch arts kon worden vastgesteld dat er geen tussenkomst van een derde was", voegde de Naamse magistraat eraan toe. "Het onderzoek is daarom gesloten. Natuurlijk is dit een triest einde, maar het zal de nabestaanden in staat stellen hun rouw te beginnen."