Chaos aan luchthaven van Charleroi door actie van veiligheidspersoneel, onduidelijk of er vluchten kunnen vertrekken

De politie is ter plaatse en probeert alles in goede banen te leiden, maar reizigers worden maar mondjesmaat doorgelaten. Daardoor is het ook onzeker of er momenteel vluchten kunnen vertrekken. Aan wie er niet moet zijn, wordt gevraagd om de site te mijden. "De gijzeling van onze passagiers en het personeel van BSCA door deze actie is simpelweg schandalig", reageert de communicatiedienst van de luchthaven bij persagentschap Belga.