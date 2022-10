Man die 54-jarige vriendin met mes verwondt in Bilzen wordt voorgeleid voor poging tot moord

Zondagmiddag, rond 16u, belt een 62-jarige man uit Bilzen naar de hulpdiensten. Hij meldt dat hij de polsen van zijn 54-jarige vriendin heeft overgesneden en dat hij dan geprobeerd heeft zijn eigen polsen over te snijden. De hulpdiensten vinden haar met snijwonden en steekwonden in haar buik. De vrouw wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat de man in eerste instantie alle medewerking weigert, wordt bijstand van de speciale eenheden van de Federale politie gevraagd om de situatie onder controle te houden. Rond 19u kan de man naar buiten worden geleid en gearresteerd worden. Hij heeft zelf ook lichte verwondingen, maar kan na verzorging het ziekenhuis verlaten en wordt dan overgebracht naar de politiecel.

De man zal vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter wegens poging tot moord.