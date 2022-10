Man ontsnapt uit politiecel in Oudenaarde

Er is een grote machtsontplooiing in het centrum van Oudenaarde in de omgeving van het politiekantoor aan de Minderbroedersstraat. Uit het kantoor is een man ontsnapt. De man zat in een politiecel, maar zag zijn kans schoon om te ontsnappen toen hij daar even uit mocht. Hij was opgepakt voor gerechtelijke feiten en moest nog voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De man is geboeid.

Er zijn enkele straten afgesloten en er is een helikopter ingezet om de man terug te vinden. De politie van de zone Vlaamse Ardennen en omliggende gemeenten is aanwezig.