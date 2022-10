Britse politie onderzoekt geweld tegen demonstrant aan Chinese consulaat in Manchester: "Wij protesteren vreedzaam, waarom slaan ze ons?"

"Dit is onredelijk en zou niet mogen, want we hebben de vrijheid om onze mening te uiten. Dit is de reden waarom we naar hier zijn gekomen om te protesteren. De zogenoemde regering in Hongkong zegt dat we misdadigers zijn. Maar wat doen de mensen in de Chinese regering? Wie zijn de misdadigers? Wij zijn een vreedzame demonstratie. Waarom slaan ze ons?", reageerde Bob voor de camera's.

De Britse politie gaat het incident nu verder onderzoeken. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde tegen de pers in Peking dat hij niet op de hoogte was van het incident, maar verzekerde dat de Chinese ambassade en consulaten in het Verenigd Koninkrijk altijd de wetten in hun gastland respecteren.