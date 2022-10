Marc Van Aperen stopt eind 2024 als burgemeester van Hoogstraten

Marc Van Aperen zit sinds 2013 in de gemeenteraad van Hoogstraten en werd in 2019 burgemeester. "Ik ga met bijzonder veel genoegen terugdenken aan de talrijke huwelijken die ik mocht voltrekken, de inspirerende overlegmomenten met onze gouverneur Cathy Berx, vooral tijdens de coronacrisis, de soms geanimeerde discussies op de gemeenteraad en last but not least de erkenning van Wortel-Kolonie als UNESCO-werelderfgoed."