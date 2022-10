Markthal Overijse deze winter niet verwarmd: "Bezoekers van eindejaarsevenement Winterhallen moeten extra trui dragen"

"We rekenen erop dat onze bezoekers een extra trui of een jas zullen aandoen", gaat Van Tilt verder. "En daarnaast zijn we aan het kijken hoe we bijvoorbeeld onze zithoeken warm kunnen aankleden. We weten niet of we dit jaar evenveel bezoekers warm kunnen maken voor ons evenement in vergelijking met vorig jaar toen de verwarming wél brandde. Maar we vermoeden dat de Overijsenaren zich niet gaan laten afschrikken."