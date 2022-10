Meerdere explosies gehoord in Oekraïense hoofdstad Kiev, ook grote brand in energiecentrale in Dnipro na raketinslag

In "De ochtend" op Radio 1 getuigt Jeroen Akkermans, correspondent bij RTL en momenteel in Kiev, over de ontploffingen van deze ochtend. "Ik heb deze nacht vooral het luchtalarm en de luchtafweer gehoord. Inwoners schuilen momenteel in kelders. Er werd nog steeds geen signaal gegeven dat de situatie veilig zou zijn. Intussen is het duidelijk dat er meerdere drone-aanvallen hebben plaatsgevonden op het centrum van de stad."