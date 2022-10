Mol stelt chrysantenhouders ter beschikking op begraafplaatsen: "Geen bloempotten meer ingraven"

Vanaf vandaag zijn in Mol opnieuw chrysantenhouders gratis ter beschikking op alle gemeentelijke begraafplaatsen. Het gemeentebestuur vraagt om chrysanten niet meer in te graven, maar deze in de chrysantenhouders te zetten op of voor de grafzerk. "De putten zorgen voor extra werk voor onze groenarbeiders en maken het gras kapot", zegt Frederik Loy (CD&V), schepen van begraafplaatsen in Mol.