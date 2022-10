Nieuwe campagne voor preventie van diefstal: met deze tips maak je het inbrekers lastiger

Deze week zijn er vele acties om de start van de BeSafe@Home campagne in de kijker te zetten. Heel wat steden, gemeenten en politiezones doen eraan mee. In Oostende bijvoorbeeld gaan de wijkagenten controleren hoe veilig de voordeursloten zijn. Celine David, diefstalpreventieadviseur van de stad Oostende: "De cilinder van het slot mag maximaal 2 mm uitsteken. Als de cilinder langer is, kunnen inbrekers het slot uitbreken. Als onze wijkagenten zien dat een voordeurslot niet veilig is, zullen ze aanbellen. Ze zullen de inwoners doorverwijzen. Iedereen kan bij ons gratis advies krijgen om zijn of haar huis beter te beveiligen tegen dieven."