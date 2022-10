Nieuwe strooicampagne voorgesteld in Beringen, met 132 nieuwe fietspadstrooiers

En dat blijkt nu in de strooicampagne. Jaarlijks gebeuren ongeveer 300 ongevallen met sneeuw of ijzel als oorzaak. Ruim 70 fietsongevallen worden veroorzaakt door sneeuw of ijzel. “We krijgen in de winter ook veel klachten van mensen over fietspaden. Dus nu doen we er iets aan”, zegt de minister. “We hebben in het totaal 200 fietspadstrooiers voor de komende winter beschikbaar. Daarbij zitten 132 nieuwe.”