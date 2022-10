Oostende zet jongeren in de kijker die kicken zonder drugs: "Bijzonder zonder"

Een van de gezichten in de campagne is Camille Delanoye, een gepassioneerde gitariste. "Ze hebben mijn gecontacteerd via mijn leerkracht muziek aan het conservatorium en ik heb niet lang moeten twijfelen", zegt ze. "Want inderdaad: waarom zou je drugs gebruiken als er zo veel andere, opbouwende manieren zijn om plezier te maken?" Jorre Claeys, die vorig jaar nog Belgisch kampioen golfsurfen werd bij de U14, valt haar bij. "Naast surfen ga ik ook vaak skaten. Daar zijn soms wel eens mensen die weed roken, maar ik laat mij daar niet door beïnvloeden. Ze doen maar. Zelf vind ik het niet kunnen voor een sporter om drugs te gebruiken."

Van eventuele negatieve reacties zijn Jorre en Camille niet bang. "Ik kan me inbeelden dat sommige jongeren onze boodschap niet zullen geloven of denken dat het allemaal niet zo veel kwaad kan", zegt Camille, "maar ik wil daar gerust over in debat gaan."