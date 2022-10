Organisaties tegen armoede voeren actie op Sint-Pietersplein in Gent

Kimberly, bijvoorbeeld, woont al 20 jaar in een sociale woning in Gent die volgens haar te wensen overlaat. "Doorheen de jaren is er slijtage in de woning waar de sociale huisvestingmaatschappij moeilijk over doet om te herstellen. Er zit ook asbest in het huis, wat het gevaarlijk maakt. Het is ondertussen al voor de rechtbank gekomen, maar dat heeft niet echt iets veranderd. Mijn papa heeft al veel herstellingen uitgevoerd om te laten zien dat we moeite doen om het huis in orde te houden. Jammer genoeg komen we niet tot een compromis met de maatschappij."