Oudenburg en Bredene gaan nu ook groente, fruit- en tuinafval afzonderlijk inzamelen

“De gft-zak is beschikbaar in het formaat 30 liter en zal tweewekelijks worden opgehaald op dezelfde dag als het gewone huisvuil”, legt Gino Dumon (Vooruit) uit, de schepen van milieu in Oudenburg. Elke bewoner in Oudenburg geeft jaarlijks 173 kilogram huisvuil mee via de gewone huisvuilzak. “Dat is ontzettend veel. Een derde bestaat uit organisch afval en dat willen we beperken”, weet Dumon. De gft-zakken zijn binnenkort te koop aan de prijs van 0,50 euro. “Dat is veel goedkoper dan een gewone huisvuilzak, die 1,80 euro kost”, nog aldus de schepen. In de maand december volgt een brochure met praktische informatie rond het sorteren, het aanbieden en de verkoop van de zakken.



En wat met de duurzaamheid van de composteerbare zakken? “We hebben eerst papieren zakken getest. Maar die begonnen na twee weken al te lekken. Daarom zijn we overgestapt op zakken in composteerbaar plastic.”