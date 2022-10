Politie van Ravels, Arendonk en Retie controleren jongeren aan voetbalvelden of de jeugdbeweging op fietsveiligheid

De politie wil niet alleen boetes uitschrijven als ze jonge fietsers betrappen die zonder licht rijden of hun fiets niet op slot doen. "We zoeken ze zelf op om hun fietsen te controleren", zegt Ward Van Hees, woordvoerder van de Lokale Politie Kempen Noord-Oost. "Als ze bijvoorbeeld vertrekken na het sporten of na een activiteit van de jeugdbeweging, gaan we daar postvatten om te zien of iedereen in regel is. Als er iets niet in orde is, verwittigen we de ouders zodat er iets aan gedaan kan worden. We hebben liever dat iedereen in orde is, dan dat we boetes moeten geven." Bij een recente controle aan een voetbalveld in Ravels, bleek 10 procent van de fietsen niet in orde.