Honderden Belgen zoeken fiscaal gunstig regime op Malta op

"Malta heeft het hoogste belastingtarief voor vennootschappen in Europa maar in de praktijk betaalt niemand dat", aldus De Broe in De Tijd. "Als een vennootschap een dividend uitkeert, mag de aandeelhouder die belasting terugvorderen. Dan zal de Maltese fiscus zes of vijf zevende terugbetalen, ongeacht waar in de wereld de aandeelhouder zich bevindt."

"In werkelijkheid betaal je zo maar 5 à 10 procent en in sommige gevallen zelfs geen belasting." Een interessante constructie die niet alleen door Belgen, maar ook door internationale sterren al ontdekt is. Popster Shakira bijvoorbeeld kreeg de voorbije jaren problemen met het Spaanse gerecht door haar internationale belastingconstructies waarin volgens De Tijd een vennootschap op Malta een centrale rol speelde.