200-tal kunststudenten klagen samen met Jan Decleir en Els Dottermans afschaffing subsidies aan: "Antwerpen cultuurstad? Ik merk er weinig van"

"Waarom staan wij hier als Vlaanderen zichzelf de "state of the Arts" noemt?", vraagt auteur en theatermaker Tom Lanoye zich af. "Eigenlijk moet je spreken over investeringen in plaats van subsidies. Op één ding mag je nooit beknotten en dat is de toekomst van de kunst waarmee Vlaanderen zogezegd wil uitpakken in de wereld. Maar het gebeurt herhaaldelijk. Antwerpen is zijn cultuurpatrimonium niet waard. Ik nodig onze parttime burgemeester en onbestaande schepen van cultuur uit om hun eigen investeringen in kunst naast die van vergelijkbare Europese steden te leggen. We komen niet in de buurt."