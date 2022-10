Sportcoach Christelle loopt eigen parcours in Overijse voor mensen met kanker  

Christelle heeft een persoonlijke motivatie om mee te doen aan de Race for the Cure, vertelt ze bij Radio2 Vlaams-Brabant & Brussel: "Mijn zus levert een zware strijd tegen kanker. Daarnaast heb ik als sportcoach een klant die kanker heeft overwonnen. Veel mensen zijn al in contact gekomen met de ziekte. Mijn klanten stelden voor om mee te doen met de race om iedereen die kanker heeft een hart onder de riem te steken."

Maar toen Christelle en haar team van 19 deelnemers beslisten om zich in te schrijven voor de race in Rixensart van zondag, stak een administratieve fout daar een stokje voor. "We hadden allemaal betaald en we werden gesponsord door familie en vrienden. Maar toch konden we op het laatste moment niet meelopen." Christelle bedacht daarom zelf een alternatief en stippelde een nieuw parcours uit in Overijse.