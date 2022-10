Het winterplan van Poetin: Oekraïne op de knieën krijgen door bevolking in de kou te zetten

In de buurt van Dnipro, de op twee na grootste stad van Oekraïne, is een grote brand uitgebroken in een energiecentrale. Volgens de plaatselijke gouverneur is de brand ontstaan na een Russische raketinslag. Ook in de hoofdstad Kiev en in de provincie Soemi kwamen raketten terecht op energie-infrastructuur. Volgens de Oekraïense regering veroorzaakten de nieuwe aanvallen stroomonderbrekingen in honderden gemeentes of dorpen.

De aanvallen van vanmorgen zijn de zoveelste Russische aanvallen op energie-infrastructuur in Oekraïne. Volgens de Oekraïense regering werd vorige week in enkele dagen tijd zo'n 30 procent van de energie-infrastructuur in het land geraakt. Tegen het einde van de week was dat al 40 procent. Afgelopen weekend waren er ook nog aanvallen in Kiev, Charkov en Zaporizja.