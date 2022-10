Russisch legervliegtuig stort neer op appartementsgebouw in Russische stad Jejsk, niet ver van Oekraïne

Een Russisch legervliegtuig is neergestort in een woonwijk in het Russische Jejsk, niet ver van Oekraïne. Dat berichten Russische staatspersagentschappen, op gezag van het Russische ministerie van Defensie. Het zou gaan om een jachtbommenwerper van het type Su-34. Een van de motoren zou in brand zijn gevlogen na het opstijgen.