Sensoren in Lierse politiecellen detecteren of iemand zonder ademhaling of hartslag valt: "Ook om onze politiemensen te beschermen"

Het gaat om sensoren die registreren of de arrestanten nog tekenen van leven geven. Het gaat vooral om de hartslag en de ademhaling. "Veel arrestanten zijn zwaar onder invloed van alcohol of drugs", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Ze proberen vaak via camerabeelden op alle mogelijke manieren de aandacht te trekken van de agenten. Ze doen soms alsof ze een hartaanval krijgen. Het is dan niet altijd makkelijk om als agent te beslissen of je in de cel gaat of niet. Veel arrestanten zijn namelijk uit op een confrontatie met onze politiemensen. Met dit systeem worden ook onze politiemensen beschermd. Het is een extra manier om in te schatten wat er echt aan de hand is en of een arrestant medische hulp nodig heeft of niet."