Solidair met Iraanse vrouwen: winnaar Duitse boekenprijs scheert zich kaal op het podium

Uit protest tegen de onderdrukking van Iraanse vrouwen hebben wereldwijd veel vrouwen en mannen de voorbije weken hun haren (of een enkele lok) afgeknipt. Het verzet in Iran is opgeflakkerd na de dood van Mahsa Amini, een vrouw van 22 die overleed na een politie-interventie, omdat ze niet genoeg bedekt zou zijn door haar hoofddoek.