Student uit Betekom wil draagbare asbak op de markt brengen: "Het duurt 15 jaar voor een sigarettenpeuk vergaat"

Minstens één keer per week rijdt Karel Daniëls met z'n bakfiets rond om zwerfvuil op te rapen. Karel is student bio-ingenieur en hij wil de wereld properder maken. Hij ergert zich vooral aan de sigarettenpeuken die op straat liggen. "Sigarettenpeuken kom je het vaakst tegen als je zwerfvuil raapt", vertelt Karel. "Ik heb het opgegeven om ze op te rapen, want dat is onbegonnen werk en daarom heb ik iets ontworpen om de peuken in te stoppen."