Te veel spijbelaars in Aalst, dus heeft stad "spijbelcoaches" ingezet

De stad heeft de vzw Arktos onder de arm genomen en die hebben 3 coaches ingezet op 5 scholen. Het gaat om scholen die zelf gesignaleerd hebben dat ze meer dan gemiddeld met spijbelen te maken krijgen. "Die coaches zijn op de scholen aanwezig en bekijken hoe de sfeer is. Ze gaan in gesprek met de jongeren en proberen te detecteren wat er in hen omgaat", vertelt Van Overmeire. "Dat vraagt geduld en dat zal bij de een al wat makkelijker gaan dan bij de ander. Elke jongere is anders en daar zijn we ons van bewust."

"De coaches zullen proberen om echt een band te krijgen met de jongeren en zo proberen te achterhalen wat er moet veranderen opdat ze weer graag naar school zouden gaan", gaat de schepen verder. Ook de omgeving speelt een grote rol volgens hem. "De ouders, grootouders, vrienden, ... ook zij moeten gemobiliseerd worden om te helpen zodat de jongeren naar school blijven gaan. Want helaas zit niet elke jongere in de ideale omgeving", besluit hij.