Tientallen verdachten voor rechter op proces rond drugshandel in het beruchte Peterbospark in Anderlecht

Een groot deel van de beklaagden zijn jongeren die opgroeiden in en rond het Peterbospark en snel geld wilden verdienen door mee te stappen in de drugshandel die er welig tierde. Velen verklaarden tijdens hun ondervraging dat ze 100 tot 150 euro konden verdienen per shift van vier uur, waarbij ze de wacht hielden, drugs versneden of een hoeveelheid geld en/of drugs moesten bewaken.

“Ik werkte er twee tot drie keer per week”, verklaarde een verdachte met de bijnaam ‘Scorpio’. De andere dagen zat ik in een jeugdclub. Ik verkocht wiet, maar ik weet niet voor wie. Ze waren allemaal gemaskerd. De enige mensen die ik hier kennen, zijn jeugdvrienden die in het Peterbospark wonen.”

Het hele proces zal drie weken duren. Dinsdagnamiddag neemt de openbaar aanklager het woord voor zijn vordering. Een uitspraak wordt pas in december verwacht.