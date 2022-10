Trappisten Westmalle moeten elk jaar 180.000 bierglazen vervangen: "Duur, maar we hebben een grote voorraad"

Vandaag trok brouwerij Alken-Maes aan de alarmbel omdat cafégangers hun kostbare bierglazen regelmatig stelen. "Bij ons loopt het zo'n vaart niet als bij de collega's uit Limburg", sust Pauwels. "Al merken we wel dat we in Brussel en Brugge meer trappistenglazen moeten aanvoeren. Toeristen nemen graag een Westmalle-glas mee als trofee."

De glazen boterham van de trappisten van Westmalle is trouwens een apart geval. "Ons bierglas heeft geen naad. Dat is opmerkelijk want het wordt toch gemaakt van twee mallen, maar je ziet dat niet", zegt Pauwels. "Slechts twee glasfabrieken wereldwijd kunnen ons glas maken. Eén net over de grens in Frankrijk, en één in Turkije."