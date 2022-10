Tuin van Rubenshuis in Antwerpen vanaf nu afgesloten voor heraanleg, museum zelf pas vanaf januari

Wie minder mobiel is, neemt wel best op voorhand contact op. "Minder mobiele bezoekers konden sowieso alleen al maar het gelijkvloers bezoeken, want er is nog geen lift. Daarnaast moesten we nu ook een nieuwe route door het museum uitstippelen. Op sommige dagen zal de tuinaannemer daar een stuk van nodig hebben. Je kan dus best op voorhand even checken of de route helemaal toegankelijk zal zijn. Intussen wordt er wel gewerkt aan de toegankelijkheid en zal er een lift komen. Daardoor zullen we in 2024 in de nieuwbouw en in 2027 in het historische gebouw alle bezoekers zo goed mogelijk kunnen ontvangen."