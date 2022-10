Twee Beringenaars vertegenwoordigen voor het eerst Afrikaans land op WK cyclobal

Maikel en Patrick zullen op 29 oktober voor het eerst in de kleuren van Ghana aantreden tijdens de UCI Worldcup in Beringen, dat is de laatste grote internationale meeting voor het WK. Ze kregen hiervoor een wildcard. Het UCI wil de sport zo internationaler bekend maken. Vanaf volgend jaar zullen er ook tv-rechten verdeeld worden en dat moet het cyclobal op een hoger niveau tillen. De sport is populair in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, en Zwitserland. In België zijn er ploegen in Beringen, Genk, Gent en Ieper.