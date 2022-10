Tweede transitiehuis van Vlaanderen opent voor de zomer in Gent: “Gevangenen voorbereiden op vrijheid”

Nog voor de zomer zal in Gentbrugge, bij Gent, het 2e transitiehuis van Vlaanderen openen. In dat huis zullen gevangenen verblijven voor ze vrijgelaten worden, een half jaar krijgen ze er intensieve begeleiding en kunnen ze er werken, opleiding volgen en een vaste woonst zoeken. Een verblijf duurt zes maanden. In Vlaanderen is er enkel in Mechelen al zo’n huis.