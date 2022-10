Dakwerker uit Arendonk waarschuwt voor lekken: "Haal herfstbladeren uit je dakgoot"

Door afvallende herfstbladeren is het risico op een verstopte dakgoot extra groot deze periode van het jaar. Zo'n verstopping kan dan weer voor een lek binnen in je huis zorgen. "De bladeren vallen massaal af en kunnen in je dakgoten belanden. Die kunnen dus veel sneller verstopt zitten dan bij een hevige bui in de zomer", vertelt dakwerker Larris Hendrickx bij Radio 2 in Antwerpen.