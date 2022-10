Viroloog Marc Van Ranst is personage in theaterstuk: "Er wordt met mij gelachen, maar ik vind dat niet erg"

Dit weekend vond de première van "Groeten uit 2032" in de Minardschouwburg in Gent plaats van het Gentse theatergezelschap Het Farcetheater. Het verhaal speelt zich af in een fictieve toekomst, waar virologen nog steeds een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Al is de een wat succesvoller dan de ander: Marc Van Ranst is in het toneelstuk een echte superster, met een eigen kledinglijn en alles erop en eraan, terwijl Steven Van Gucht een sukkelaar is geworden.