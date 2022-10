Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi verliest parlementaire onschendbaarheid en kan dus gerechtelijk vervolgd worden

El Kaouakibi zelf is intussen al twee jaar afwezig in het parlement wegens ziekte. Ze raakte verkozen op de lijst van Open VLD, maar stapte uit die partij nadat die een procedure tegen haar had opgestart. Sindsdien is ze onafhankelijk parlementslid. Maar in de praktijk heeft ze zich sinds de commotie over haar mogelijk gesjoemel niet meer in het parlement laten zien en diende ze ziektebriefje na ziektebriefje in.