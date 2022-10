Vlaanderen verlaagt snelheid vrachtverkeer naar 70 kilometer per uur op E17-viaduct in Gentbrugge

De regels gaan half december in en zullen gemonitord worden door het verkeerscentrum. “Als het nodig is zullen we bijsturen, want het moet natuurlijk veilig blijven”, laat Peeters in een schriftelijke mededeling weten. De kans bestaat immers dat er door de nieuwe beperking files ontstaan die mogelijk voor nieuwe problemen zorgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook onderzoeken of de geluidsoverlast daalt. De politie zal de nieuwe regels ook met trajectcontrole handhaven.