Wat weten we over zaak-Lola, het meisje van 12 dat in koffer werd gevonden? Verdachten voorgeleid voor "moord, verkrachting en marteling" 

Lola kwam vrijdagnamiddag na school niet thuis waarop de ouders alarm sloegen. De vader die conciërge is, had de bewakingsbeelden nagekeken en zijn dochter gespot in "vreemd" gezelschap. De moeder stapte naar de politie om de verdwijning aan te geven. Zij deed op sociale media ook een oproep naar getuigen met een foto van haar dochter en een volledige beschrijving. Een tweede foto die de moeder verspreidde, was een beeld van een onbekende jonge vrouw (zie post hieronder), wellicht genomen van de bewakingsvideo.



Agenten ondernamen na de aangifte meteen actie: ze trokken naar de locatie met een speurhond. Maar het was een dakloze man die 's avonds laat op de binnenplaats van Lola's appartementsgebouw twee handbagagekoffers en een reiskist vond. In die reiskoffer zat, onder een heleboel stoffen, een lijk verstopt.