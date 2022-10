Oud-premier en bestuurder bij Chinese holding Yves Leterme: "We mogen niet naïef zijn, maar we moeten openheid met China blijven bewaken"

Daar is Leterme het niet mee eens: "Europa zit gewrongen tussen de Verenigde Staten en China. We hebben er alle belang bij om on speaking terms te blijven met China. Ik denk dat we een goed evenwicht moeten vinden tussen de soevereiniteit van Europa en de openheid tegenover China."

"We kunnen niet zonder China, we hebben hen nodig om de Europese economische belangen te verdedigen. Er is een verschil tussen de professorenwijsheid en het maatschappelijke welzijn", verklaart Leterme in "De afspraak".