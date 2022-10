Welpen van wolven Noëlla en August zetten eerste stapjes buiten geboortegrond, kans op aanrijding reëel

De negen welpen, geboren in april van dit jaar, zijn nu zes maanden oud en bijna volgroeid. Ze zijn niet meer zo eenvoudig te onderscheiden van volwassen wolven. De voorbije dagen werden ze al gespot in onder meer Sonnis (Helchteren) en tussen Wauberg (Peer) en Meeuwen (Oudsbergen). "Dat de welpen hun geboortegebied verlaten, houdt voor de jonge wolven risico's in", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.