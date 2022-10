Werken aan kapotte brugvoeg in Merksem zorgen voor moeizame ochtendspits rond Antwerpen

Daarbovenop zorgde een defect voortuig voor problemen in de Waaslandtunnel. Die was een tijdlang versperd in beide richtingen. Daardoor stond er veel file in de omgeving. Tot overmaat van ramp kregen ook nog eens twee vrachtwagens pech in de tolvrije richting vlakbij de Liefkenshoektunnel, waardoor het ook op die plek aanschuiven was geblazen.