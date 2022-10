Tientallen deelnemers aan actie voor het recht op wonen aan Kortrijks Stadhuis

Nathalie woont in Kortrijk en heeft een zoontje van acht jaar. "Ik herken het verhaal achter deze campagne zeer goed", vertelt Nathalie. "Ik had vroeger een eigen woning maar door een scheiding kwam ik op straat terecht. Ik was toen zwanger. Gelukkig kon ik vrij snel naar een crisiswoning van het OCMW. Na 2 maanden kon ik in een studio trekken, maar in de winter was die totaal onbewoonbaar. Een jaar later kreeg ik een woning vast op de privé-markt in Lendelede, samen met mijn zoontje. Maar dat was te ver van Kortrijk, ik raakte helemaal afgesloten. Uiteindelijk belandde ik op een klein appartementje in Kortrijk waar ik zes jaar woonde. De hele tijd stond ik op de wachtlijst, pas dit jaar kreeg ik een sociale woning toegewezen."