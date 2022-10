Zwaar dronken fietser met 3,4 gram promille veroorzaakt ongeval in Mechelen

Het meest opvallende feit deed zich voor aan de Borgersteinlei in Mechelen. In zwaar dronken toestand botste een fietser daar op een naderende auto. Het bleef bij stoffelijke schade. De fietser bleek maar liefst 3,4 gram promille alcohol in zijn bloed te hebben. De man heeft een rijbewijs voor de auto en dat werd ingetrokken. De politie kan dat, omdat de man een gevaar in het verkeer was. Hij was ook niet aan zijn proefstuk toe. Eerder werd zijn rijbewijs al twee keer ingetrokken wegens dronkenschap in het verkeer.