Ulf Kristersson nieuwe Zweedse premier van minderheidsregering, gesteund door uiterst rechtse Zweedse Democraten

De nieuwe regering, die wellicht morgen wordt voorgesteld, is onder meer van plan om de belastingen te verlagen en te snijden in sociale toelagen, kernreactoren bij te bouwen om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, de immigratieregels te verstrengen en de politie te versterken. De plannen hebben een duidelijke SD-stempel. Het wordt afwachten in welke mate de Zweedse Democraten de komende jaren echt het beleid zullen kunnen sturen.



Kristersson en zijn regering staan in elk geval voor een resem uitdagingen. Net als vele andere landen voelt Zweden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en kampt het met een economische neergang en hoge inflatie. Zweden wil ook lid worden van de NAVO, samen met Finland, maar het is nog altijd niet helemaal duidelijk of Turkije van plan is om dat te blokkeren.

"Zweden ervaart verschillende parallelle crisissen op hetzelfde moment. Ik denk niet dat er iemand is die denkt dat de uitdagingen waarvoor de nieuwe regering staat, gemakkelijk zijn", blikte de kersverse premier vooruit.

De linkse oppositie kijkt met angst de toekomst tegemoet. De Groene Partij noemde de plannen van de nieuwe regering "autoritair, conservatief en nationalistisch". De Sociaaldemocraten verwachten een paradigmashift en vrezen dat Zweden zijn reputatie van een open, tolerante en liberale maatschappij zal beschadigen.