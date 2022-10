Opsporingsbericht voor 10-jarig meisje met handicap in Nederland, politie vreest dat ze in levensgevaar is

Hebe is verdwenen met haar begeleidster in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok. Het tweetal was maandagavond in de auto van een dagbesteding in Raamsdonksveer onderweg naar huis in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

De politie kan niet zeggen wie de tweede persoon is die vermist is. Het gaat in ieder geval om een vrouw van 26 jaar oud met blond, halflang haar en blauwe ogen.