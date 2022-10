Amerikaanse president Joe Biden belooft recht op abortus te herstellen als Democraten tussentijdse verkiezingen winnen

Het arrest "Roe versus Wade" was een mijlpaal in de strijd voor abortus in de Verenigde Staten. Het arrest gold als de belangrijkste rechtspraak in de VS over het thema.

In 1969 wilde de 25-jarige Norma McCorvey uit Texas, die zwanger was van haar derde kind, een abortus laten uitvoeren. Zwangerschapsafbreking was in die tijd in Texas echter in alle omstandigheden verboden en dus spande McCorvey een rechtszaak aan tegen de staat. McCorvey wilde een abortus omdat haar zwangerschap het gevolg was van een verkrachting.

De zaak kreeg de naam "Roe versus Wade": McCorvey kreeg het anonieme pseudoniem Jane Roe, Wade verwijst naar de district attorney van Dallas County, Henry Wade, een juridische vertegenwoordiger van de staat Texas.

McCorvey verloor de zaak en beviel van een meisje, dat ze afstond voor adoptie. Maar ze vocht de uitspraak later wel aan, tot in het Hooggerechtshof. Dat oordeelde in 1973 dat de abortuswet in Texas ongrondwettelijk was en in strijd met de privacy van de vrouw. Op die manier werd abortus vanaf dat moment voor alle vrouwen in de VS een recht. Sindsdien mochten staten abortus niet verbieden tot op het moment dat de foetus levensvatbaar is, wat ongeveer na 24 weken is.

Nu het Hooggerechtshof eerder dit jaar "Roe versus Wade" ongedaan heeft gemaakt, krijgen alle Amerikaanse staten de volledige vrijheid om zelf hun abortuswetgeving op te stellen. In 16 staten is abortus al min of meer buiten de wet gesteld.