Bijna 400 ongevallen met steps op zes maanden tijd in Brussel

Er was ook sprake van 243 ongevallen met letsel bij de stepgebruiker en bij derden. In 196 van deze gevallen was de tegenpartij een auto. In de overige gevallen ging het om een bestelwagen, bromfiets, fiets en een voetganger. Van de 373 gewonden raakten er 19 ernstig gewond. Het aandeel ernstige verwondingen in het totale aantal is niet veel groter dan bij andere vervoerswijzen, blijkt nog.